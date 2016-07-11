В Україну повертається спека: цього тижня температура підніметься до +38°

Цього тижня в Україні буде спекотна погода, у західних областях пройдуть дощі.

В Україну цього тижня повернеться спека / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок в Україні буде невелика хмарність, на сході можливі дощі, температура вдень підніметься до +30°.

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У вівторок, 12 липня, опадів не очікується. Температура вдень +29°...+32°.

У середу, 13 липня, у більшості українських областей буде сонячно. Температура вночі +16°...+20°, вдень до +25°.

У четвер у західних областях пройдуть дощі з грозами, вночі +15°...+22°, вдень до +36°.

У п'ятницю на заході також очікуються опади. Прогнозована температура повітря по країні удень +20°...+37°.

У суботу в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вночі +11°...+24°, вдень до +37°.

У неділю в західних областях пройдуть дощі, температура вночі +11°...+24°, вдень до +38°.

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