В Україну повертається спека: цього тижня температура підніметься до +38°
Цього тижня в Україні буде спекотна погода, у західних областях пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок в Україні буде невелика хмарність, на сході можливі дощі, температура вдень підніметься до +30°.
В Україні сьогодні до +30°, на сході можливі опади (карта)
У вівторок, 12 липня, опадів не очікується. Температура вдень +29°...+32°.
У середу, 13 липня, у більшості українських областей буде сонячно. Температура вночі +16°...+20°, вдень до +25°.
У четвер у західних областях пройдуть дощі з грозами, вночі +15°...+22°, вдень до +36°.
У п'ятницю на заході також очікуються опади. Прогнозована температура повітря по країні удень +20°...+37°.
У суботу в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вночі +11°...+24°, вдень до +37°.
У неділю в західних областях пройдуть дощі, температура вночі +11°...+24°, вдень до +38°.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°