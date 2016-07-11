У Китаї через тайфун "Непартак" загинули 9 осіб

11:27, 11 липня 2016
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Через супертайфун в Китаї загинули 9 осіб, ще 18 пропали безвісти.

Reuters
Reuters

Люди загинули в південно-західній провінції Фуцзянь, передає Reuters з посиланням на Міністерство цивільної адміністрації Китаю.

Через прорив дамби в Китаї сталася повінь, евакуйовано 10 тисяч осіб

Стихія завдала шкоду в розмірі 134,6 млн доларів, знищила 40 тис. га врожаю і зруйнувала понад 900 будинків.

За прогнозами, шторм посилиться, тому повені загрожують центральним і східним регіонам.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок зсуву на південному сході Тайваню, викликаного обрушився на острів тайфуном "Непартак", загинули три людини, ще 311 отримали поранення.

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