У Китаї через тайфун "Непартак" загинули 9 осіб

Через супертайфун в Китаї загинули 9 осіб, ще 18 пропали безвісти.

Reuters

Люди загинули в південно-західній провінції Фуцзянь, передає Reuters з посиланням на Міністерство цивільної адміністрації Китаю.

Читайте також Через прорив дамби в Китаї сталася повінь, евакуйовано 10 тисяч осіб

Стихія завдала шкоду в розмірі 134,6 млн доларів, знищила 40 тис. га врожаю і зруйнувала понад 900 будинків.

За прогнозами, шторм посилиться, тому повені загрожують центральним і східним регіонам.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок зсуву на південному сході Тайваню, викликаного обрушився на острів тайфуном "Непартак", загинули три людини, ще 311 отримали поранення.