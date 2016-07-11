Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода без опадів

Сьогодні і у вівторок на дорогах України температура підніметься до +33°, опадів не очікується.

На дорогах України температура підніметься до +33° / galleryua.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність. Температура +26°... +29°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, без опадів.

Читайте також В Україну повертається спека: цього тижня температура підніметься до +38°

На трасі Київ - Ужгород опадів не очікується, температура в дорозі +26° ... +30°. У вівторок на цьому мінлива хмарність, температура до +33°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +31°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура в дорозі до +27°. 12 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати спекотна погода без опадів, температура до +29°... +32°.

Читайте також В Україні сьогодні до +30°, на сході можливі опади (карта)

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +26° ... +30°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +33°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.