Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода без опадів
Сьогодні і у вівторок на дорогах України температура підніметься до +33°, опадів не очікується.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде невелика хмарність. Температура +26°... +29°. Завтра на цьому маршруті температура до +31°, без опадів.
В Україну повертається спека: цього тижня температура підніметься до +38°
На трасі Київ - Ужгород опадів не очікується, температура в дорозі +26° ... +30°. У вівторок на цьому мінлива хмарність, температура до +33°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +31°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура в дорозі до +27°. 12 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати спекотна погода без опадів, температура до +29°... +32°.
В Україні сьогодні до +30°, на сході можливі опади (карта)
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +26° ... +30°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +33°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°