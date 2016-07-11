Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуювали понад 2 тисяч осіб

В американському штаті Каліфорнія місцевій владі довелося провести евакуацію населення.

Пожежні кажуть, що цей сезон найскладніший за останні 100 років / REUTERS

На північ від Лос-Анджелеса сильна пожежа сталася в долині Санта-Кларита, через що евакуювали 2 тис. людей, передає CBS.

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За останні два місяці в Каліфорнії згоріло 100 тис. гектарів землі. Пожежні кажуть, що цей сезон найскладніший за останні 100 років.

На даний момент зберігається ризик збільшення площі пожеж, оскільки в регіоні сильний вітер і низька вологість.

Нагадаємо, в результаті лісових пожеж в Каліфорнії загинули чотири людини. Тіла двох погибщих були виявлені в районі Потреро, який був у наказі про обов'язкову евакуацію.