На Австралію насувається зимовий шторм: швидкість вітру досягає 100 км/год

13:52, 11 липня 2016
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На південний берег Австралії обрушилися проливні дощі.

Strange sounds
На Австралію насувається зимовий шторм / Strange sounds

Зливи в країні очікуються в понеділок і у вівторок, існує ймовірність підйому рівня води у водоймах, передає Al Jazeera.

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За прогнозами, протягом найближчих двох діб руйнівні вітри і дощі найбільш загрожують штату Тасманія. Можливо також, що випаде сніг.

Прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій Австралії Джон Карр повідомив, що в неділю погода була досить спокійною, але рятувальні служби продовжують спостерігати за ситуацією.

Нагадаємо, у червні в австралійському місті Мулулаба (штат Квінсленд) пройшов шторм, який зірвав дахи з будинків і зруйнував автомобілі.

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