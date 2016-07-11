У вівторок в Україні до +32°, опадів не очікується (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 12 липня, в Україні без опадів, температура вдень до +32°.

В Україні завтра до +32° / vividscreen.info

У Києві завтра ясно, без опадів, вночі +19°, вдень +31°. Вітер південний і південно-західний, до 4.9 м/с.

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У Львові 12 липня невелика хмарність, вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +17°, вдень +31°. Вітер південний і південно-західний, до 4.7 м/с.

У Вінниці у вівторок синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +14°, вдень +29°, вітер мінливий, до 4.8 м/с.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер західний та південно-західний, до 4.9 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі 16°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер змінний, до 4.5 м/с.

У Краматорську у вівторок сонячно, температура вночі +14°, вдень +30°, вітер західний та північно-західний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер західний та північно-західний, до 2.7 м/с.

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