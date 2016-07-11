У вівторок в Україні до +32°, опадів не очікується (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 12 липня, в Україні без опадів, температура вдень до +32°.
У Києві завтра ясно, без опадів, вночі +19°, вдень +31°. Вітер південний і південно-західний, до 4.9 м/с.
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У Львові 12 липня невелика хмарність, вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +17°, вдень +31°. Вітер південний і південно-західний, до 4.7 м/с.
У Вінниці у вівторок синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +14°, вдень +29°, вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +19°, вдень +29°. Вітер західний та південно-західний, до 4.9 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі 16°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер змінний, до 4.5 м/с.
У Краматорську у вівторок сонячно, температура вночі +14°, вдень +30°, вітер західний та північно-західний, легкий.
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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер західний та північно-західний, до 2.7 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°