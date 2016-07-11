Завтра у Києві без опадів, вдень повітря прогріється до +31°

19:00, 11 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 12 липня у столиці без опадів, температура повітря вдень +31°.

nastol.com.ua
У Києві завтра без опадів / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +24°.

У вівторок в Україні до +32°, опадів не очікується (карта)

Вітер південний і південно-західний, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:00, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні буде спекотна погода, в західних областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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