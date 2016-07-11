Завтра у Києві без опадів, вдень повітря прогріється до +31°

Згідно з даними УНІАН Погода, 12 липня у столиці без опадів, температура повітря вдень +31°.

У Києві завтра без опадів / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +24°.

Читайте також У вівторок в Україні до +32°, опадів не очікується (карта)

Вітер південний і південно-західний, до 4.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:00, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні буде спекотна погода, в західних областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.