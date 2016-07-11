УНІАН доставить вам погоду: дізнатися найточніший прогноз відтепер можна прямо з вашої френдстрічки в соціальних мережах
Перефразовуючи класика, щоб дізнатися прогноз погоди – його треба подивитися. А подивитися тепер буде набагато простіше – прямо в своїй стрічці затишного фейсбучика або вконтактика.
УНІАН ПОГОДА повідомить вам найбільш точні прогнози, сформовані з допомогою десятка метеосупутників наших міжнародних партнерів, розповість про всі важливі погодні новини і катаклізми.
А щоб вам не доводилося відволікатися при цьому на політику, ми створили окремі «погодні» групи. Правда, для цього вам доведеться приєднатися до однієї з наших погодних груп у Facebook або ВКонтакте.
Натиснувши одну з цих кнопочок, ви не тільки будете бачити в зручному доступі наші точні і детальні прогнози погоди для всіх населених пунктів України та світу, але і зможете дізнатися все про тайфуни і цунамі, землетруси та інші «стихійні» події. Ми відберемо для вас також найкращі фотографії і відео різних природних явищ. І жодного слова про політику, вбивства, і зраду)
Загалом, пити свою ранкову каву, гортаючи улюблену соцмережу, тепер буде ще й корисно: можна точно зрозуміти, що вдягати, і чи варто брати парасольку.
Також ознайомитися з точними прогнозами по Україні та світу ви завжди можете українською та російською мовами на нашому сайті pogoda.unian.ua або pogoda.unian.net.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°