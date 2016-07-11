УНІАН доставить вам погоду: дізнатися найточніший прогноз відтепер можна прямо з вашої френдстрічки в соціальних мережах

21:31, 11 липня 2016
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Перефразовуючи класика, щоб дізнатися прогноз погоди – його треба подивитися. А подивитися тепер буде набагато простіше – прямо в своїй стрічці затишного фейсбучика або вконтактика.

УНІАН запустив погодні сторінки у соцмережах

УНІАН ПОГОДА повідомить вам найбільш точні прогнози, сформовані з допомогою десятка метеосупутників наших міжнародних партнерів, розповість про всі важливі погодні новини і катаклізми.

А щоб вам не доводилося відволікатися при цьому на політику, ми створили окремі «погодні» групи. Правда, для цього вам доведеться приєднатися до однієї з наших погодних груп у Facebook або ВКонтакте.

Так виглядає сторінка УНІАН Погода у Facebook
Так виглядає сторінка УНІАН Погода у Facebook
УНИАН запустил паблики о погоде. Скриншот странички в Vk
А це скріншот сторінки в Vk

Натиснувши одну з цих кнопочок, ви не тільки будете бачити в зручному доступі наші точні і детальні прогнози погоди для всіх населених пунктів України та світу, але і зможете дізнатися все про тайфуни і цунамі, землетруси та інші «стихійні» події. Ми відберемо для вас також найкращі фотографії і відео різних природних явищ. І жодного слова про політику, вбивства, і зраду)

Загалом, пити свою ранкову каву, гортаючи улюблену соцмережу, тепер буде ще й корисно: можна точно зрозуміти, що вдягати, і чи варто брати парасольку.

Також ознайомитися з точними прогнозами по Україні та світу ви завжди можете українською та російською мовами на нашому сайті pogoda.unian.ua або pogoda.unian.net.

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