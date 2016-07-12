Синоптики прогнозують на сьогодні спекотну погоду, опадів не очікується (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 12 липня, в Україні очікується спекотна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +33°.

В Україні сьогодні до +33° / УНІАН

У столиці без опадів, удень +32°. Вітер південний і південно-західний, до 4.9 м/с.

Читайте також Водіїв на українських дорогах очікує спекотна погода без опадів

У Львові 12 липня невелика хмарність, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +32°. Вітер південний і південно-західний, до 4.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок опадів не очікується. Температура +31°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Сьогодні опадів не очікується / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +29°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +31°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі ясно і без опадів. Температура повітря +30°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють безхмарну погоду, температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно з проясненнями, вдень +30°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

Читайте також В Україну повертається спека: цього тижня температура підніметься до +38°

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +31°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.