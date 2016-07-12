У Києві сьогодні температура повітря підніметься до +32°, без опадів

Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок вдень у столиці до +32°, опадів синоптики не обіцяють.

У Києві вдень до +32° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +26°. Вітер південний і південно-західний, до 4.9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:00, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 липня, в Україні очікується спекотна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +33°.

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