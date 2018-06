Руйнівний торнадо пройшов в американському штаті Міннесота (фото, відео)

Перший пройшов у місті Літчфілд, передає The Weather Channel. За словами окружного шерифа, через стихію пошкоджено 15-20 будинків, два повністю зруйновані.

Пізніше торнадо пройшов близько Уоткінса, де також було пошкоджено декілька будівель.

Крім того, учора Міннесота постраждала від повені. Протягом кількох годин у центрі і на сході штату випало 254-304 мм опадів.

Mobile home flipped in Litchfield. Mayor says the city was blessed. No known injuries. pic.twitter.com/gJ4bJa4hgO