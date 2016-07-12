Руйнівний торнадо пройшов в американському штаті Міннесота (фото, відео)
У Міннесоті в понеділок увечері пройшли кілька торнадо.
Перший пройшов у місті Літчфілд, передає The Weather Channel. За словами окружного шерифа, через стихію пошкоджено 15-20 будинків, два повністю зруйновані.
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Пізніше торнадо пройшов близько Уоткінса, де також було пошкоджено декілька будівель.
Крім того, учора Міннесота постраждала від повені. Протягом кількох годин у центрі і на сході штату випало 254-304 мм опадів.
Mobile home flipped in Litchfield. Mayor says the city was blessed. No known injuries. pic.twitter.com/gJ4bJa4hgO— Boyd Huppert (@BoydHuppert) July 12, 2016
Litchfield, Minnesota 5:45 P. M. @MattKoket @reedtimmerTVN @stefanwalkr pic.twitter.com/JHkf0ORjJ2— Matthew McKeever (@MatthewMcKeeve2) July 11, 2016
Нагадаємо, минулого тижня торнадо пронісся у місті Юріка (штат Канзас). У результаті стихії було пошкоджено будівлі лікарні та будинки престарілих.
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