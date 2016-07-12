Руйнівний торнадо пройшов в американському штаті Міннесота (фото, відео)

09:15, 12 липня 2016
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У Міннесоті в понеділок увечері пройшли кілька торнадо.

1080plus.com
У Міннесоті в понеділок увечері пройшли кілька торнадо / 1080plus.com

Перший пройшов у місті Літчфілд, передає The Weather Channel. За словами окружного шерифа, через стихію пошкоджено 15-20 будинків, два повністю зруйновані.

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Пізніше торнадо пройшов близько Уоткінса, де також було пошкоджено декілька будівель.

Крім того, учора Міннесота постраждала від повені. Протягом кількох годин у центрі і на сході штату випало 254-304 мм опадів.

Нагадаємо, минулого тижня торнадо пронісся у місті Юріка (штат Канзас). У результаті стихії було пошкоджено будівлі лікарні та будинки престарілих.

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