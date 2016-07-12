В Індонезії через виверження вулкана закрили аеропорт (фото)

09:50, 12 липня 2016
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В Індонезії в понеділок закрили Міжнародний аеропорт Сукарно Хатта через те, що вулкан Бромо почав вивергати попіл.

Reuters
Reuters

Діючий вулкан Бромо в понеділок викинув стовп попелу на висоту понад 1,2 км, повідомляє Shanghai Daily.

У Коста-Ріці активізувався вулкан (фото, відео)

Людям заборонили наближатися до кратера вулкана на відстань менше 1 км.

Бромо є одним з найбільш популярних туристичних визначних пам'яток у Східній Яві в силу своєї доступності. Вулкан знаходиться в стані постійної активності останні 20 років, його кратер наповнений димом активних фумарол.

Reuters
Reuters

Нагадаємо, минулого тижня був зафіксований викид попелу на Ключевському вулкані (Росія). Його висота склала близько 5 кілометрів над рівнем моря. Вітром попіл віднесло від вулкана на 260 км.

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