В Індонезії через виверження вулкана закрили аеропорт (фото)

В Індонезії в понеділок закрили Міжнародний аеропорт Сукарно Хатта через те, що вулкан Бромо почав вивергати попіл.

Reuters

Діючий вулкан Бромо в понеділок викинув стовп попелу на висоту понад 1,2 км, повідомляє Shanghai Daily.

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Людям заборонили наближатися до кратера вулкана на відстань менше 1 км.

Бромо є одним з найбільш популярних туристичних визначних пам'яток у Східній Яві в силу своєї доступності. Вулкан знаходиться в стані постійної активності останні 20 років, його кратер наповнений димом активних фумарол.

Reuters

Нагадаємо, минулого тижня був зафіксований викид попелу на Ключевському вулкані (Росія). Його висота склала близько 5 кілометрів над рівнем моря. Вітром попіл віднесло від вулкана на 260 км.