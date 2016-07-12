На Закарпатті на кінець тижня оголосили штормове попередження через сильні зливи та град
У Закарпатській області на четвер-п'ятницю оголосили штормове попередження через різке погіршення погодних умов.
Про це сьогодні УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області.
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Як йдеться в повідомленні, 14-15 липня по Закарпатській області очікується погіршення погодних умов.
"За даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, по області пройдуть сильні дощі, грози, місцями сильні зливи та град. Під час грози очікується шквалисте посилення вітру до 17-22 м/с", - уточнили в УДСНС.
Також, за даними синоптиків, у ці дні очікується поступове зниження максимальної температури на 5-9°.
З огляду на прогноз, рятувальники звернулися до закарпатців з проханням бути обережними.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні буде спекотна погода, у західних областях пройдуть дощі.
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