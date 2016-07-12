На дорогах України температура підніметься до +33°, без опадів

13:00, 12 липня 2016
453
0

Сьогодні і в середу на дорогах України температура підніметься до +33°, опадів не очікується.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України температура підніметься до +33° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде сонячно. Температура +30°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, без опадів.

Синоптики прогнозують на сьогодні спекотну погоду, опадів не очікується (карта)

На трасі Київ - Ужгород опадів не очікується, температура в дорозі +27° ... +33°. У середу на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +33°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +34°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура в дорозі до +32°. 13 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати спекотна погода без опадів, температура +31°... +32°.

На Закарпатті на кінець тижня оголосили штормове попередження через сильні зливи та град

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +30° ... +33°. За даним напрямком у середу сонячно, температура до +32°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°
В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта) В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин