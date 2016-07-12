На дорогах України температура підніметься до +33°, без опадів

Сьогодні і в середу на дорогах України температура підніметься до +33°, опадів не очікується.

На дорогах України температура підніметься до +33° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде сонячно. Температура +30°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, без опадів.

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На трасі Київ - Ужгород опадів не очікується, температура в дорозі +27° ... +33°. У середу на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +33°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +34°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура в дорозі до +32°. 13 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати спекотна погода без опадів, температура +31°... +32°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +30° ... +33°. За даним напрямком у середу сонячно, температура до +32°.

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