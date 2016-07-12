Число жертв тайфуну "Непартак" в Китаї збільшилося до 10

13:30, 12 липня 2016
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У східному Китаї через сильні дощі, викликані тайфуном "Непартак", загинули 10 осіб, ще 11 пропали без вісті.

Reuters
Reuters

Як повідомляє Xinhua, збиток, завданий стихією, склав близько 320 млн доларів.

Через прорив дамби в Китаї сталася повінь, евакуйовано 10 тисяч осіб

З провінції Фуцзянь рятувальники евакуювали 213 тисяч осіб.

Нагадаємо, внаслідок зсуву на південному сході Тайваню, викликаного тайфуном "Непартак", що обрушився на острів, загинули три людини, ще 311 отримали поранення.

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