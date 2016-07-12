Число жертв тайфуну "Непартак" в Китаї збільшилося до 10

У східному Китаї через сильні дощі, викликані тайфуном "Непартак", загинули 10 осіб, ще 11 пропали без вісті.

Reuters

Як повідомляє Xinhua, збиток, завданий стихією, склав близько 320 млн доларів.

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З провінції Фуцзянь рятувальники евакуювали 213 тисяч осіб.

Нагадаємо, внаслідок зсуву на південному сході Тайваню, викликаного тайфуном "Непартак", що обрушився на острів, загинули три людини, ще 311 отримали поранення.