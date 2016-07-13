Як ви рятуєтеся від пекельної спеки цього літа? – опитування УНІАН

В Україну повернулася спека, температура знову злетіла до +32. Більш того, синоптики обіцяють, що далі буде ще спекотніше.

Опитування УНІАН

У зв'язку з цим УНІАН пропонує своїм читачам відповісти на запитання: як ви рятуєтеся від небувалої спеки цього літа?

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