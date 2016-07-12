В Україні завтра збережеться спекотна погода, вдень температура підніметься до +34° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 13 липня в Україні збережеться спекотна погода. Вдень температура підніметься до +34°.

В Україні завтра збережеться спекотна погода / mosaicon.hu

У Києві завтра ясно, без опадів, вночі +20°, вдень +32°. Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.

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У Львові 13 липня дощ з грозою, вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +17°, вдень +32°. Вітер змінний, помірний.

У Вінниці в середу синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер південний, до 5.1 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +17°, вдень +31°, вітер мінливий, слабкий.

Завтра вдень температура підніметься до +34° / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +21°, вдень +32°. Вітер південно-західний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +20°, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +16°, вдень +31°. Вітер східний та південно-східний, до 3.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.

У Краматорську в середу сонячно, температура вночі +17°, вдень +33°, вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +17°, вдень +34°. Вітер західний і північно-східний, легкий.

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