В Україні завтра збережеться спекотна погода, вдень температура підніметься до +34° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 13 липня в Україні збережеться спекотна погода. Вдень температура підніметься до +34°.
У Києві завтра ясно, без опадів, вночі +20°, вдень +32°. Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.
На Закарпатті на кінець тижня оголосили штормове попередження через сильні зливи та град
У Львові 13 липня дощ з грозою, вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +17°, вдень +32°. Вітер змінний, помірний.
У Вінниці в середу синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +17°, вдень +30°. Вітер південний, до 5.1 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +17°, вдень +31°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +21°, вдень +32°. Вітер південно-західний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +20°, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +16°, вдень +31°. Вітер східний та південно-східний, до 3.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.
У Краматорську в середу сонячно, температура вночі +17°, вдень +33°, вітер мінливий, легкий.
На дорогах України температура підніметься до +33°, без опадів
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +17°, вдень +34°. Вітер західний і північно-східний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+31°... +18°
-
Донецьк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запоріжжя+32°... +18°
-
Івано-Франківськ+27°... +16°
-
Київ+29°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+30°... +16°
-
Суми+27°... +17°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницький+26°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+26°... +19°