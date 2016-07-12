У західних областях на завтра оголосили штормове попередження

Вдень 13 липня очікуються град та шквали 15-20 м/с.

Вдень 13 липня очікуються град та шквали 15-20 м/с / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 13 липня у західних областях, крім Хмельницької, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області на четвер-п'ятницю оголосили штормове попередження через різке погіршення погодних умов.