У західних областях на завтра оголосили штормове попередження

15:53, 12 липня 2016
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Вдень 13 липня очікуються град та шквали 15-20 м/с.

УНИАН
Вдень 13 липня очікуються град та шквали 15-20 м/с / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень 13 липня у західних областях, крім Хмельницької, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області на четвер-п'ятницю оголосили штормове попередження через різке погіршення погодних умов.

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