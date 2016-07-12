У столиці завтра без опадів, повітря прогріється до +32°

19:00, 12 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, в середу, 13 липня в Києві без опадів, температура повітря вдень +32°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра до +32° / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +26°.

В Україні завтра збережеться спекотна погода, вдень температура підніметься до +34° (карта)

Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:01, а зайде в 21:05.

Як повідомляв УНІАН, у західних областях на завтра оголосили штормове попередження. Вдень 13 липня очікуються град і шквали 15-20 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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