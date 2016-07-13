У Тихому океані сформувався тропічний шторм "Дарбі"

На сході північної половини Тихого океану сформувався тропічний шторм «Дарбі».

Швидкість вітру сягає 85 км/год / metoc.ndbc.noaa.gov

Про це повідомляє stormnews.ru з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами (NHC).

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Він знаходиться в 690 км на північний захід від мексиканського міста Мансанільо і рухається в західному напрямку. Швидкість вітру сягає 85 км/ч.

metoc.ndbc.noaa.gov

У найближчі дні він посилиться до рівня урагану. Загрози для суші шторм поки не представляє.