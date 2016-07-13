В Україні сьогодні повітря погріється до +35°, у західних областях пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у середу, 13 липня, в Україні очікується спекотна погода, на заході пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +35°.

В Україні сьогодні до +35° / УНІАН

У столиці без опадів, удень +31°. Вітер південний і південно-західний, до 4.9 м/с.

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У Львові 13 липня дощ з грозою, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.

У Луцьку сьогодні дощі. Температура повітря вдень +35°. Вітер мінливий, помірний.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу опадів не очікується. Температура +30°. Вітер південний, до 5.3 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +30°, вітер мінливий, слабкий.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +32°, вітер західний і південно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +31°. Вітер східний та південно-східний, до 4.5 м/с.

У Дніпрі ясно і без опадів. Температура повітря +33°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють безхмарну погоду, температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно з проясненнями, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

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