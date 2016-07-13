Жителям столиці синоптики на сьогодні обіцяють спекотну погоду без опадів, вдень до +31°

Згідно з даними УНІАН Погода, у середу вдень у Києві до +31°, опадів не очікується.

У Києві сьогодні без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +26°. Вітер південний і південно-західний, до 5.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:01, а зайде в 21:05.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня, в Україні очікується спекотна погода, на заході пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +35°.

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