У Колорадо через лісову пожежу евакуювали понад 2 тисячі осіб

В американському штаті Колорадо горить понад 4,8 тисяч га лісу.

Reuters

Як повідомляє The Weather Channel, у неділю довелося евакуювати близько 2 тис. осіб. Серед них двоє людей, які були заарештовані за звинуваченням у підпалі.

Читайте також Лісові пожежі в Каліфорнії: рятувальники виявили тіла ще двох загиблих

Саме вони не загасили багаття, яке і стало причиною пожежі. Джиммі Саггс і Закарі Кайкендалл звинувачуються у кримінальному злочині, оскільки пожежа молга спричинити за собою людські жертви.

На даний момент інформації про потерпілих немає, пожежу намагаються загасити 450 рятувальників.

За прогнозами метеорологів, у найближчий тиждень дощу в регіоні не буде.

Нагадаємо, лісову пожежу, яка почалася 30 червня в іспанській автономній області Кастилія-Ла-Манча (Іспанія), вдалося загасити лише через п'ять днів.

Вогонь знищив близько 700 гектарів лісу у муніципалітеті Л'єтор.