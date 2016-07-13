У Колорадо через лісову пожежу евакуювали понад 2 тисячі осіб
В американському штаті Колорадо горить понад 4,8 тисяч га лісу.
Як повідомляє The Weather Channel, у неділю довелося евакуювати близько 2 тис. осіб. Серед них двоє людей, які були заарештовані за звинуваченням у підпалі.
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Саме вони не загасили багаття, яке і стало причиною пожежі. Джиммі Саггс і Закарі Кайкендалл звинувачуються у кримінальному злочині, оскільки пожежа молга спричинити за собою людські жертви.
На даний момент інформації про потерпілих немає, пожежу намагаються загасити 450 рятувальників.
За прогнозами метеорологів, у найближчий тиждень дощу в регіоні не буде.
Нагадаємо, лісову пожежу, яка почалася 30 червня в іспанській автономній області Кастилія-Ла-Манча (Іспанія), вдалося загасити лише через п'ять днів.
Вогонь знищив близько 700 гектарів лісу у муніципалітеті Л'єтор.
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