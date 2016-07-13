На Австралію обрушився сильний шторм, є жертви

На півдні країни швидкість вітру досягала 120 км/год.

В Австралії випав сніг / twitter.com TalisaDaKisser

Як повідомляє Al Jazeera, через сильний вітер дерево впало на 71-річного чоловіка, у результаті чого він помер. Також повідомляється про двох постраждалих.

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Крім того, понад 38 тис. користувачів залишилися без електрики.

Очікується, що шторм і снігопад в країні має вщухнути в середу. Негода збережеться в штатах Тасманія і Вікторія.

Heading home after a morning on the snowfields? Lengthy delays expected. Check https://t.co/exN4TmGlhv for updates. pic.twitter.com/9B1ibQfWCL — NSW Police (@nswpolice) July 13, 2016

Нагадаємо, у місті Мулулаба (Австралія) пройшов шторм, який зірвав дахи з будинків і зруйнував автомобілі.

Найсильніші зливи обрушилися на південну частину штату. У деяких місцях випало до 180 мм опадів, що викликало повінь, в результаті якого затопленими виявилися будинки, багатьом людям потрібна допомога.