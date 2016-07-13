На Австралію обрушився сильний шторм, є жертви

10:48, 13 липня 2016
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На півдні країни швидкість вітру досягала 120 км/год.

twitter.com TalisaDaKisser
В Австралії випав сніг / twitter.com TalisaDaKisser

Як повідомляє Al Jazeera, через сильний вітер дерево впало на 71-річного чоловіка, у результаті чого він помер. Також повідомляється про двох постраждалих.

На Австралію насувається зимовий шторм: швидкість вітру досягає 100 км/год

Крім того, понад 38 тис. користувачів залишилися без електрики.

Очікується, що шторм і снігопад в країні має вщухнути в середу. Негода збережеться в штатах Тасманія і Вікторія.

Нагадаємо, у місті Мулулаба (Австралія) пройшов шторм, який зірвав дахи з будинків і зруйнував автомобілі.

Найсильніші зливи обрушилися на південну частину штату. У деяких місцях випало до 180 мм опадів, що викликало повінь, в результаті якого затопленими виявилися будинки, багатьом людям потрібна допомога.

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