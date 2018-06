На Австралію обрушився сильний шторм, є жертви

Як повідомляє Al Jazeera, через сильний вітер дерево впало на 71-річного чоловіка, у результаті чого він помер. Також повідомляється про двох постраждалих.

Крім того, понад 38 тис. користувачів залишилися без електрики.

Очікується, що шторм і снігопад в країні має вщухнути в середу. Негода збережеться в штатах Тасманія і Вікторія.

Everyone (except this cold dog) is loving the snow in #Canberra @abcnews @abcnewsCanberra pic.twitter.com/HNcjAwhBTq