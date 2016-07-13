Проливний дощ у Варшаві затопив станції метро
Постраждали чотири рятувальника.
Сильний вітер пошкодив дахи 170 будинків, повідомляє tvn24.pl.
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Вранці через сильну зливу затопленими виявилися дві станції метро - "Імелин" і "Стоклоси". Крім того, через негоду закрито кілька доріг, включаючи виїзд у напрямку міжнародного аеропорту імені Фредеріка Шопена.
Крім того, через дощ підтопило Центр онкології і Центр здоров'я дитини. Загрози пацієнтам немає.
Нагадаємо, 5 липня злива затопила російський Ульяновськ. Дощової каналізації у місті не справляються з негодою, і по вулицях розливаються величезні річки. Підприємливі городяни навіть влаштували катання на каное.
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