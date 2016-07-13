Проливний дощ у Варшаві затопив станції метро

11:55, 13 липня 2016
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Постраждали чотири рятувальника.

rmf24.pl
Злива затопила Варшаву / rmf24.pl

Сильний вітер пошкодив дахи 170 будинків, повідомляє tvn24.pl.

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Вранці через сильну зливу затопленими виявилися дві станції метро - "Імелин" і "Стоклоси". Крім того, через негоду закрито кілька доріг, включаючи виїзд у напрямку міжнародного аеропорту імені Фредеріка Шопена.

Крім того, через дощ підтопило Центр онкології і Центр здоров'я дитини. Загрози пацієнтам немає.

Нагадаємо, 5 липня злива затопила російський Ульяновськ. Дощової каналізації у місті не справляються з негодою, і по вулицях розливаються величезні річки. Підприємливі городяни навіть влаштували катання на каное.

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