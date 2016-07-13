На дорогах України очікується спекотна погода, місцями дощі з грозами

Сьогодні і в четвер на дорогах України температура підніметься до +36°, місцями пройдуть дощі з грозами.

На дорогах України температура підніметься до +36° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде сонячно. Температура +30°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +33°, без опадів.

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На трасі Київ - Ужгород пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +28° ... +33°. У четвер на цьому маршруті очікуються опади, температура до +32°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, сонячно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +36°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до +32°. 14 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати спекотна погода без опадів, температура +32°... +34°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +30° ... +32°. За даним напрямком в четвер сонячно, температура до +33°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.