На дорогах України очікується спекотна погода, місцями дощі з грозами
Сьогодні і в четвер на дорогах України температура підніметься до +36°, місцями пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде сонячно. Температура +30°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +33°, без опадів.
В Україні сьогодні повітря погріється до +35°, у західних областях пройдуть дощі з грозами (карта)
На трасі Київ - Ужгород пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +28° ... +33°. У четвер на цьому маршруті очікуються опади, температура до +32°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, сонячно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +36°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до +32°. 14 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати спекотна погода без опадів, температура +32°... +34°.
На Закарпатті на кінець тижня оголосили штормове попередження через сильні зливи та град
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +30° ... +32°. За даним напрямком в четвер сонячно, температура до +33°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+31°... +18°
-
Донецьк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запоріжжя+32°... +18°
-
Івано-Франківськ+27°... +16°
-
Київ+29°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+30°... +16°
-
Суми+27°... +17°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницький+26°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+26°... +19°