На Закарпатті очікується підвищення рівнів води в річках, існує ймовірність підтоплень

12:36, 13 липня 2016
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У четвер-п’ятницю на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м, у нижніх течіях річок на 2,0-2,5 м.

река Мжа / Sergiy Shyrokykh/panoramio.com
У четверг-п’ятницю на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води / Sergiy Shyrokykh/panoramio.com

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"14-15 липня на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м, в нижніх течіях річок на 2,0-2,5 м, при сильних зливах на малих водотоках можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області на четвер-п'ятницю оголосили штормове попередження через різке погіршення погодних умов.

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