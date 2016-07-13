Завтра українців очікує спека до +36°, у західних областях пройдуть дощі

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 14 липня, в Україні температура підніметься до +36°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.

У четвер В Україні до +36° / УНІАН

У Києві завтра ясно, без опадів, вночі +20°, вдень +32°. Вітер південний і південно-східний, до 4.1 м/с.

Читайте також На дорогах України очікується спекотна погода, місцями дощі з грозами

У Львові 14 липня дощ, вночі - +10°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +32°. Вітер мінливий, помірний.

У Вінниці синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер південний, до 5.1 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +16°, вдень +32°, вітер мінливий, легкий.

У західних областях завтра пройдуть дощі / УНІАН

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер південно-західний, до 3,4 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +19°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +20°, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

У Краматорську в четвер сонячно, температура вночі +17°, вдень +35°, вітер південний і південно-східний, легкий.

Читайте також На Закарпатті очікується підвищення рівнів води в річках, існує ймовірність підтоплень

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +18°, вдень +36°. Вітер східний та південно-західний, до 2.9 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.