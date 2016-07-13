Завтра українців очікує спека до +36°, у західних областях пройдуть дощі
Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 14 липня, в Україні температура підніметься до +36°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.
У Києві завтра ясно, без опадів, вночі +20°, вдень +32°. Вітер південний і південно-східний, до 4.1 м/с.
На дорогах України очікується спекотна погода, місцями дощі з грозами
У Львові 14 липня дощ, вночі - +10°, вдень +30°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +32°. Вітер мінливий, помірний.
У Вінниці синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +30°. Вітер південний, до 5.1 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +16°, вдень +32°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер південно-західний, до 3,4 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +19°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +20°, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
У Краматорську в четвер сонячно, температура вночі +17°, вдень +35°, вітер південний і південно-східний, легкий.
На Закарпатті очікується підвищення рівнів води в річках, існує ймовірність підтоплень
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +18°, вдень +36°. Вітер східний та південно-західний, до 2.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°