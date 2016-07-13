Завтра у Києві без опадів, вдень повітря погріється до +32°

Згідно з даними УНІАН Погода, 14 липня у столиці без опадів, температура повітря вдень +32°.

У Києві завтра до +32° / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +26°.

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Вітер південний і південно-східний, до 4.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:02, а зайде о 21:04.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 14 липня, в Україні температура підніметься до +36°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.

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