У Мінську вирує буря, в місті введено план "Посейдон" (фото, відео)
13 липня Мінськ опинився у полоні стихії - там суцільна стіна дощу, сильний вітер і практично нульова видимість на дорогах.
Дощ тривав лише кілька хвилин, але цього вистачило, щоб затопити багато міських вулиць, передає Белорусский партизан.
Не оминула стихія стороною і одну з багатостраждальних вулиць Мінська Немига, там утворилося ціле озеро.
Наразі МНС запровадило у місті план "Посейдон".
Буря в Ізмаїлі повалила дерева (фото, відео)
Очевидці повідомляють, що у Національному аеропорту "Мінськ" внаслідок негоди пошкоджено скляний дах.
На деяких вулицях повалило дерева, пошкоджені автомобілі.
Крім того, на південному сході Мінська, в мікрорайоні Шабан знесло ангар, вкручений у бетон, і пронесло 30 метрів.
Нам распавядаюць, у Шабанах навальніцай зьнесла ангар, увінчаны ў бэтон, пранесла 30 мэтраў! pic.twitter.com/RcdZdRQXXF— Радые Свабода (@svaboda) July 13, 2016
За останніми даними, постраждала 1 людина, вона госпіталізована. Повалено понад 100 дерев, затоплено понад 50 ділянок.
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