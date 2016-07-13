У Мінську вирує буря, в місті введено план "Посейдон" (фото, відео)

17:55, 13 липня 2016
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13 липня Мінськ опинився у полоні стихії - там суцільна стіна дощу, сильний вітер і практично нульова видимість на дорогах.

© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© twitter.com/ihar_losik, TYT.by, Белорусский партизан
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Дощ тривав лише кілька хвилин, але цього вистачило, щоб затопити багато міських вулиць, передає Белорусский партизан.

Не оминула стихія стороною і одну з багатостраждальних вулиць Мінська Немига, там утворилося ціле озеро.

Наразі МНС запровадило у місті план "Посейдон".

Буря в Ізмаїлі повалила дерева (фото, відео)

Очевидці повідомляють, що у Національному аеропорту "Мінськ" внаслідок негоди пошкоджено скляний дах.

На деяких вулицях повалило дерева, пошкоджені автомобілі.

Крім того, на південному сході Мінська, в мікрорайоні Шабан знесло ангар, вкручений у бетон, і пронесло 30 метрів.

За останніми даними, постраждала 1 людина, вона госпіталізована. Повалено понад 100 дерев, затоплено понад 50 ділянок.

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