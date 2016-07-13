У мінському аеропорту через негоду зіткнулися два літаки (фото)

Два літаки зіткнулися через негоду в Національному аеропорту Мінськ.

В результаті поривчастого вітру та дощу в аеровокзальному комплексі було вибито кілька вікон / twitter.com/ihar_losik, TYT.by Білоруський партизан

Один з пошкоджених літаків належить "Бєлавіа", другий, судячи з фото очевидців - вантажний, повідомляє БЕЛТА.

Читайте також Кількість жертв урагану на Фіджі зросла до 36 осіб

Згідно з повідомленням, проводиться перевірка, пасажирів там не було, сказали в прес-службі. У свою чергу в прес-службі Національного аеропорту Мінськ поінформували, що він працює в штатному режимі.

Відзначається, що в результаті поривчастого вітру та дощу в аеровокзальному комплексі було вибито кілька вікон і деформовано навісне стельове покриття біля них. В даний момент проводиться усунення виявлених пошкоджень. Повалено також дерева і деякі рекламні конструкції.