Сьогодні в Україні до +36°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 14 липня в Україні очікується спекотна погода, на заході пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +36°.

Сьогодні в Україні до +36° / УНІАН

У столиці без опадів, удень +32°. Вітер південний і південно-східний, до 4.0 м/с.

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У Львові 14 липня дощі з грозами, температура повітря вдень +32°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +32°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер опадів не очікується. Температура +30°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +31°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.

На заході пройдуть дощі з грозами / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +34°, вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +33°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Дніпрі ясно і без опадів. Температура повітря +34°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, помірний.

У Краматорську в четвер ясно, вдень +34°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +36°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

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