Сьогодні в Україні до +36°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 14 липня в Україні очікується спекотна погода, на заході пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +36°.
У столиці без опадів, удень +32°. Вітер південний і південно-східний, до 4.0 м/с.
На Закарпатті очікується підвищення рівнів води в річках, існує ймовірність підтоплень
У Львові 14 липня дощі з грозами, температура повітря вдень +32°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +32°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер опадів не очікується. Температура +30°. Вітер південний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +31°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +34°, вітер західний та південно-західний, легкий.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +33°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Дніпрі ясно і без опадів. Температура повітря +34°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, помірний.
У Краматорську в четвер ясно, вдень +34°. Вітер мінливий, легкий.
На дорогах України очікується спекотна погода, місцями дощі з грозами
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +36°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°