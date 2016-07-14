Киянам на сьогодні обіцяють спекотну погоду, вдень до +32°

08:30, 14 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 14 липня, e Києві до +32°, опадів не очікується.

tov-tob.livejournal.com
У Києві сьогодні без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +27°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.

Сьогодні в Україні до +36°, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:02, а зайде о 21:04.

Як повідомляв УНІАН, у четвер-п'ятницю на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м, в нижніх течіях річок на 2,0-2,5 м.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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