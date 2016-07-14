Киянам на сьогодні обіцяють спекотну погоду, вдень до +32°

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 14 липня, e Києві до +32°, опадів не очікується.

У Києві сьогодні без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +27°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:02, а зайде о 21:04.

Як повідомляв УНІАН, у четвер-п'ятницю на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м, в нижніх течіях річок на 2,0-2,5 м.

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