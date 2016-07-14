У Москві через грозу постраждали семеро людей
Семеро людей постраждали від сильної грози, що пройшла в Москві і Підмосков'ї (РФ) в ніч на четвер.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свої джерела.
"У результаті ударів блискавки і падіння дерев постраждали сім осіб, троє з них у Можайському районі Московської області та чотири - у Москві", - розповів співрозмовник агентства.
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Крім того, через негоду в регіоні повалено більше 300 дерев, підтоплені ділянки доріг та знеструмлено два населених пункти. На даний час відновлено електрику.
Також збій стався і в роботі метро.
"У результаті падіння дерева на контактну мережу було зупинено рух електропоїздів між станціями "Багратионовська" і "Філевський парк" Філевської лінії Московського метрополітену. Його відновили приблизно за півгодини", - повідомили в російському МНС.
Нагадаємо, два літаки зіткнулися через негоду в Національному аеропорту "Мінськ". Один з пошкоджених літаків належить "Бєлавіа", другий, судячи з фото очевидців - вантажний.
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