У Москві через грозу постраждали семеро людей

09:10, 14 липня 2016
802
0

Семеро людей постраждали від сильної грози, що пройшла в Москві і Підмосков'ї (РФ) в ніч на четвер.

vk.com Анна Терещенкова
Наслідки грози в Москві / vk.com Анна Терещенкова

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свої джерела.

"У результаті ударів блискавки і падіння дерев постраждали сім осіб, троє з них у Можайському районі Московської області та чотири - у Москві", - розповів співрозмовник агентства.

Проливний дощ у Варшаві затопив станції метро

Крім того, через негоду в регіоні повалено більше 300 дерев, підтоплені ділянки доріг та знеструмлено два населених пункти. На даний час відновлено електрику.

Також збій стався і в роботі метро.

"У результаті падіння дерева на контактну мережу було зупинено рух електропоїздів між станціями "Багратионовська" і "Філевський парк" Філевської лінії Московського метрополітену. Його відновили приблизно за півгодини", - повідомили в російському МНС.

Нагадаємо, два літаки зіткнулися через негоду в Національному аеропорту "Мінськ". Один з пошкоджених літаків належить "Бєлавіа", другий, судячи з фото очевидців - вантажний.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео) В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин