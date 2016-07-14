Через ураган у Білорусі постраждали 36 людей

09:50, 14 липня 2016
1095
0

Через негоду на території Білорусі в минулу добу за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я звернулися 36 осіб, з них 7 госпіталізовані.

news.tut.by
Через ураган у Білорусі постраждали 36 людей / news.tut.by

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на МНС Білорусі.

"Поки залишаються без електропостачання 187 населених пунктів та 12 будівель. Відключення усуваються аварійними бригадами", - повідомили виданню у відомстві.

У мінському аеропорту через негоду зіткнулися два літаки (фото)

Через проходження грозового фронту 13 липня з поривами вітру до 21 м/с в Білорусі постраждали 510 населених пунктів в 26 районах Вітебської, Гомельської, Гродненської, Мінської, Могилевської областей і Мінська.

Крім того, зафіксовано 4250 випадків падіння дерев у Вітебській, Мінській, Могилевській областях та Мінську (3611 із загальної кількості), з них 447 впали на транспортні засоби.

"За медичною допомогою до закладів охорони здоров'я звернулися 36 осіб, з них 7 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

На території Національного аеропорту "Мінськ" пошкоджені повітряні судна на землі, є пошкодження виробничих будівель та засобів наземного обслуговування авіаційної техніки. Також через відключення електропостачання контактних ліній відбулося 26 зупинок руху поїздів. Час затримки склав від 15 хвилин до двох годин 35 хвилин.

Нагадаємо, 13 липня Мінськ опинився в полоні стихії - там була стіна дощу, сильний вітер і практично нульова видимість на дорогах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин