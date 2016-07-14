Через негоду на території Білорусі в минулу добу за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я звернулися 36 осіб, з них 7 госпіталізовані.

Через ураган у Білорусі постраждали 36 людей / news.tut.by

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на МНС Білорусі.

"Поки залишаються без електропостачання 187 населених пунктів та 12 будівель. Відключення усуваються аварійними бригадами", - повідомили виданню у відомстві.

Читайте також У мінському аеропорту через негоду зіткнулися два літаки (фото)

Через проходження грозового фронту 13 липня з поривами вітру до 21 м/с в Білорусі постраждали 510 населених пунктів в 26 районах Вітебської, Гомельської, Гродненської, Мінської, Могилевської областей і Мінська.

Крім того, зафіксовано 4250 випадків падіння дерев у Вітебській, Мінській, Могилевській областях та Мінську (3611 із загальної кількості), з них 447 впали на транспортні засоби.

"За медичною допомогою до закладів охорони здоров'я звернулися 36 осіб, з них 7 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

На території Національного аеропорту "Мінськ" пошкоджені повітряні судна на землі, є пошкодження виробничих будівель та засобів наземного обслуговування авіаційної техніки. Також через відключення електропостачання контактних ліній відбулося 26 зупинок руху поїздів. Час затримки склав від 15 хвилин до двох годин 35 хвилин.

Нагадаємо, 13 липня Мінськ опинився в полоні стихії - там була стіна дощу, сильний вітер і практично нульова видимість на дорогах.