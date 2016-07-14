З початку року в результаті повенів у Китаї загинули 237 осіб

Міністерство фінансів Китаю планує виділити майже 30 млн доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і боротьбу з посухою.

Reuters

Станом на 13 липня в результаті повенів у Китаї загинули 237 осіб, ще 93 числяться зниклими безвісти, повідомляє Reuters.

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Мінфін Китаю виділяє додаткові кошти на боротьбу з "екстремальними погодними явищами", з якими країна зіткнулася в цьому році.

Нагадаємо, в провінції Хунань в результаті повені евакуювали 10 тисяч осіб. Повінь сталася через прорив дамби.