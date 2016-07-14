У Києві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека

У Київській області 15-17 липня очікується висока пожежна небезпека.

Reuters

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"15-17 липня очікується висока (4 класу), у південних, східних, 17 липня і північних районах області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер-п’ятницю на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м, у нижніх течіях річок на 2,0-2,5 м.