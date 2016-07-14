Спека наростає: на українських автошляхах температура підніметься до +37°

Сьогодні і в п'ятницю водіїв на дорогах України очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

На українських автошляхах температура підніметься до +37° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні буде сонячно. Температура +32°... +34°. Завтра на цьому маршруті температура до +35°, без опадів.

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На трасі Київ - Ужгород пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +28° ... +32°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +31°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +36°, сонячно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +37°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до +33°. 15 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікується спекотна погода без опадів, температура +31°... +35°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +30° ... +33°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть дощі, температура до +31°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.