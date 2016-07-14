Рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку до кінця тижня

13:43, 14 липня 2016
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Місцями очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"14-17 липня у східних, Запорізькій, Одеській, більшості районів Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Сумської областей очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, в решті областей України (крім західних) висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області 15-17 липня очікується висока пожежна небезпека.

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