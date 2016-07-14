Рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку до кінця тижня

Місцями очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Спека наростає: на українських автошляхах температура підніметься до +37°

"14-17 липня у східних, Запорізькій, Одеській, більшості районів Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Сумської областей очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, в решті областей України (крім західних) висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області 15-17 липня очікується висока пожежна небезпека.