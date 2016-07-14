Через дощі в Китаї підірвали дамбу (відео)
У китайській провінції Хубей підірвали дамбу для того, щоб знизити рівень води в озерах, який піднявся після тривалих злив.
Як повідомляє CCTV, вибух дамби між озерами Нюшань і Лянцзи збільшив площу останнього на 100 кв. км.
При підготовці до вибуху в регіоні евакуювали майже 1,7 тис. осіб.
Через прорив дамби в Китаї сталася повінь, евакуйовано 10 тисяч осіб
Озеро Лянцзи є другим за величиною в Хубеї. В озері через проливниі дощі, які не припиняються з середини червня, рівень води перевищив безпечні показники на 12 см.
Нагадаємо, станом на 13 липня в результаті повенів в Китаї загинули 237 осіб, ще 93 числяться зниклими без вести.
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