Через дощі в Китаї підірвали дамбу (відео)

У китайській провінції Хубей підірвали дамбу для того, щоб знизити рівень води в озерах, який піднявся після тривалих злив.

Reuters

Як повідомляє CCTV, вибух дамби між озерами Нюшань і Лянцзи збільшив площу останнього на 100 кв. км.

При підготовці до вибуху в регіоні евакуювали майже 1,7 тис. осіб.

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Озеро Лянцзи є другим за величиною в Хубеї. В озері через проливниі дощі, які не припиняються з середини червня, рівень води перевищив безпечні показники на 12 см.

Нагадаємо, станом на 13 липня в результаті повенів в Китаї загинули 237 осіб, ще 93 числяться зниклими без вести.