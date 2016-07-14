Синоптики обіцяють українцям спекотну погоду: завтра повітря прогріється до +37° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 15 липня в Україні температура підніметься до +37°. У Чернівецькій області можливий дощ.

В Україні збережеться спекотна погода / УНІАН

У Києві завтра ясно, без опадів, вночі +19°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

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У Львові 15 липня мінлива хмарність, вночі +10 градусів, удень +20°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +13°, вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

У Вінниці в п'ятницю синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +19°, вдень +33°, вітер мінливий, тихий.

Завтра в Україні до +37° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +23°, вдень +35°. Вітер південно-східний, до 2.7 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +19°, вдень +34°. Вітер змінний, до 3.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +23°, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 5.8 м/с.

У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +22°, вдень +36°, вітер східний та південно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +21°, вдень +37°. Вітер східний та південно-східний, до 4.6 м/с.

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