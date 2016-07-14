Синоптики обіцяють українцям спекотну погоду: завтра повітря прогріється до +37° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 15 липня в Україні температура підніметься до +37°. У Чернівецькій області можливий дощ.
У Києві завтра ясно, без опадів, вночі +19°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
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У Львові 15 липня мінлива хмарність, вночі +10 градусів, удень +20°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +13°, вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.
У Вінниці в п'ятницю синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +19°, вдень +33°, вітер мінливий, тихий.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +23°, вдень +35°. Вітер південно-східний, до 2.7 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі опадів не очікується. Температура вночі +19°, вдень +34°. Вітер змінний, до 3.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вночі +23°, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 5.8 м/с.
У Краматорську в п'ятницю сонячно, температура вночі +22°, вдень +36°, вітер східний та південно-східний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +21°, вдень +37°. Вітер східний та південно-східний, до 4.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°