У західних областях на завтра оголосили штормове попередження

15:56, 14 липня 2016
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У п’ятницю в окремих населених пунктах град та шквали 15-20 м/с.

REUTERS
У п’ятницю в окремих населених пунктах град та шквали 15-20 м/с / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"15 липня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку до кінця тижня.

"14-17 липня у східних, Запорізькій, Одеській, більшості районів Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Сумської областей очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, в решті областей України (крім західних) висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні ДСНС. 

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