У столиці в п'ятницю без опадів, вдень до +33°

Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 15 липня, в Києві без опадів, температура повітря вдень +33°.

У Києві завтра до +33° / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +26°.

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Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:03, а зайде о 21:03.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня в Україні температура підніметься до +37°. У Чернівецькій області можливий дощ.

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