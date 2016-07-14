Кількість жертв тайфуну "Непартак" в Китаї збільшилася до 21

Не менше 21 людини загинули, ще 13 пропали безвісти в результаті тайфуну "Непартак", який обрушився на Китай.

Reuters

Як повідомляє Xinhua, у провінції Фуцзянь рівень води в річках піднявся на 11 см вище допустимого значення.

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Тайфун знищив 8,3 тис. будинків, рятувальникам довелося евакуювати майже 507 тис. людей.

Економічний збиток від катастрофи оцінюється в 1 млрд доларів.

Нагадаємо, у китайській провінції Хубей підірвали дамбу для того, щоб знизити рівень води в озерах, який піднявся після тривалих злив.