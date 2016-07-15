Сьогодні в Україні до +37°, опадів не очікується (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 15 липня, в Україні очікується спекотна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +37°.
У столиці без опадів, удень +30°. Вітер південний і південно-східний, до 4.8 м/с.
Спека наростає: на українських автошляхах температура підніметься до +37°
У Львові 15 липня хмарно, температура повітря вдень +20°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю опадів не очікується. Температура +26°. Вітер мінливий, до 6.8 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +35°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові без опадів. Температура до +35°, вітер східний та південно-східний, до 3.0 м/с.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі ясно і без опадів. Температура повітря +37°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 5.9 м/с.
У Краматорську в п'ятницю ясно, вдень +35°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У західних областях на завтра оголосили штормове попередження
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +37°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°