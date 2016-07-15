Сьогодні в Україні до +37°, опадів не очікується (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 15 липня, в Україні очікується спекотна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +37°.

Сьогодні В Україні до +37° / igormelika.com.ua

У столиці без опадів, удень +30°. Вітер південний і південно-східний, до 4.8 м/с.

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У Львові 15 липня хмарно, температура повітря вдень +20°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю опадів не очікується. Температура +26°. Вітер мінливий, до 6.8 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +35°, вітер мінливий, легкий.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +35°, вітер східний та південно-східний, до 3.0 м/с.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +34°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі ясно і без опадів. Температура повітря +37°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 5.9 м/с.

У Краматорську в п'ятницю ясно, вдень +35°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +37°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

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