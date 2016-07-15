У Києві сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +30°

08:30, 15 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 15 липня в Києві до +30°, опадів не очікується.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві сьогодні до +30° / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

Сьогодні в Україні до +37°, опадів не очікується (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:03, а зайде о 21:03.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку до кінця тижня. Місцями очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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