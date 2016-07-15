У Києві сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +30°

Згідно з даними УНІАН Погода, 15 липня в Києві до +30°, опадів не очікується.

У Києві сьогодні до +30° / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:03, а зайде о 21:03.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку до кінця тижня. Місцями очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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