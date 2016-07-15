В італійських Альпах випав сніг

Сніг у горах випав на більш низьких висотах, ніж зазвичай.

Сніг у горах випав на більш низьких висотах, ніж зазвичай / weather.com, Riccardo Galli/Instagram

В останні тижні біля Альп було досить спекотно - температура піднімалася до +32°. В самих горах ж було сонячно і досить тепло - до +26°, передає The Weather Channel.

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На цьому тижні в горах почалися дощі та грози, а в середу і четвер і зовсім йшов сніг.

Для липня снігопад в Альпах не рідкість, але зазвичай опади випадають на висоті 3300-3600 м. Зараз же сніг падав на висоті 1500 м на півдні Швейцарії та півночі Італії.

Нагадаємо, у червні на найвищій горі Гавайських островів випав сніг. На горі Мауна-Кеа, яка знаходиться на висоті 4205 м над рівнем моря, сніг випадає кілька разів на рік.