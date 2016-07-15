Через тайфун "Непартак" в Китаї загинули 69 осіб

У країні через супертайфун "Непартак" рятувальники евакуювали понад 15 тис. осіб.

Reuters

У провінції Фуцзянь в результаті стихії загинули 69 людей, ще шестеро вважаються зниклими без вісті, передає hindustantimes.com.

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Тайфун завдав країні економічного збитоку в розмірі 1,5 млрд доларів. Знищено 19,5 га посівів, 233 заводи зупинили виробництво.

У той же час в Тайвані "Непартак" призвів до загибелі 3 осіб, 300 отримали травми.

Нагадаємо, у китайській провінції Хубей підірвали греблю для того, щоб знизити рівень води в озерах, який піднявся після тривалих злив.