Через тайфун "Непартак" в Китаї загинули 69 осіб

10:30, 15 липня 2016
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У країні через супертайфун "Непартак" рятувальники евакуювали понад 15 тис. осіб.

Reuters
Reuters

У провінції Фуцзянь в результаті стихії загинули 69 людей, ще шестеро вважаються зниклими без вісті, передає hindustantimes.com.

З початку року в результаті повенів у Китаї загинули 237 осіб

Тайфун завдав країні економічного збитоку в розмірі 1,5 млрд доларів. Знищено 19,5 га посівів, 233 заводи зупинили виробництво.

У той же час в Тайвані "Непартак" призвів до загибелі 3 осіб, 300 отримали травми.

Нагадаємо, у китайській провінції Хубей підірвали греблю для того, щоб знизити рівень води в озерах, який піднявся після тривалих злив.

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