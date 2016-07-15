У Львівській області в результаті негоди знеструмлено 23 населених пункти
У Львівській області в результаті негоди знеструмлено 23 населених пункти у трьох районах області.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, проходження атмосферного фронту в ніч на 15 липня з дощем, поривами вітру і грозами, призвело до пошкодження ліній електропередач і повного знеструмлення 23 населених пунктів у Кам'янка-Бузькому (18 населених пунктів), Буському (3 населених пункти) та Самбірському (2 населених пункти) районах області.
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Також сильними поривами вітру в селі Батятичі Кам'янка-Бузького району на новобудові школи зірвало дах з жерсті на площі 40 кв. м.
Аварійно-відновлювальні роботи почалися з настанням світлого часу доби 15 липня.
Нагадаємо, у західних областях на сьогодні оголосили штормове попередження.
"15 липня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с, у Карпатському регіоні місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні ДСНС.
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