У Львівській області в результаті негоди знеструмлено 23 населених пункти

10:54, 15 липня 2016
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У Львівській області в результаті негоди знеструмлено 23 населених пункти у трьох районах області.

Югополис
У Львівській області в результаті негоди знеструмлено 23 населених пункти / Югополис

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, проходження атмосферного фронту в ніч на 15 липня з дощем, поривами вітру і грозами, призвело до пошкодження ліній електропередач і повного знеструмлення 23 населених пунктів у Кам'янка-Бузькому (18 населених пунктів), Буському (3 населених пункти) та Самбірському (2 населених пункти) районах області.

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Також сильними поривами вітру в селі Батятичі Кам'янка-Бузького району на новобудові школи зірвало дах з жерсті на площі 40 кв. м.

Аварійно-відновлювальні роботи почалися з настанням світлого часу доби 15 липня.

Нагадаємо, у західних областях на сьогодні оголосили штормове попередження.

"15 липня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с, у Карпатському регіоні місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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