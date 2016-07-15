На вихідних українців очікує екстремальна спека: на сході до +40° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується сильна спека - на сході до +40°. У західних областях буде прохолодно і з дощами.

В Україні до +40° / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +21°, вдень +31°. У неділю очікується невелика хмарність, +22°...+35°.

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У Львові завтра дощ, вночі - +14°, вдень +24°. У неділю також очікуються опади, +14°...+23°.

Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +16°, вдень +25°. У неділю вночі +16°, вдень +27°, можлива гроза.

В Вінниці без опадів, температура повітря в суботу +19°...+30°. У неділю до +33°.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду, температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю також без опадів, температура +19°...+34°.

Погода на 16 липня / УНІАН

Погода на 17 липня / УНІАН

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +15°...+22°, без опадів.

У Дніпрі завтра сонячно. Температура вночі +22°, вдень +37°. У неділю також без опадів, температура повітря +23°...+38°.

У Сімферополі завтра без опадів, +21°...+35°. У неділю +22°...+37°, сонячно.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +23°, вдень +36°. У неділю без опадів, температура підніметься до +39°.

У Краматорську в суботу ясно і безхмарно, температура вночі +19°, вдень +38°. У неділю температура до +39°.

У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +22°, вдень +38°. У неділю +24°...+40°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу очікується дощ, температура до +17°. У неділю гроза, вночі +12°, вдень +19°.

У Моршині на Львівщині в суботу дощ, вночі - +13°, вдень +21°. У неділю також очікуються опади, вночі +14°, вдень до +24°.

У Трускавці в суботу злива, температура +21°. У неділю синоптики прогнозують дощ з грозою, температура вдень +21°.

У Сваляві завтра пройде дощ, +22°, у неділю гроза, температура повітря +14° ...+20°.

У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +30°.

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У Бердянську в суботу буде сонячно, температура до +31°. У неділю також без опадів, температура до +31°.

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