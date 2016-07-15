На вихідних українців очікує екстремальна спека: на сході до +40° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується сильна спека - на сході до +40°. У західних областях буде прохолодно і з дощами.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +21°, вдень +31°. У неділю очікується невелика хмарність, +22°...+35°.
Сьогодні в Україні до +37°, опадів не очікується (карта)
У Львові завтра дощ, вночі - +14°, вдень +24°. У неділю також очікуються опади, +14°...+23°.
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +16°, вдень +25°. У неділю вночі +16°, вдень +27°, можлива гроза.
В Вінниці без опадів, температура повітря в суботу +19°...+30°. У неділю до +33°.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду, температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю також без опадів, температура +19°...+34°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +15°...+22°, без опадів.
У Дніпрі завтра сонячно. Температура вночі +22°, вдень +37°. У неділю також без опадів, температура повітря +23°...+38°.
У Сімферополі завтра без опадів, +21°...+35°. У неділю +22°...+37°, сонячно.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +23°, вдень +36°. У неділю без опадів, температура підніметься до +39°.
У Краматорську в суботу ясно і безхмарно, температура вночі +19°, вдень +38°. У неділю температура до +39°.
У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +22°, вдень +38°. У неділю +24°...+40°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу очікується дощ, температура до +17°. У неділю гроза, вночі +12°, вдень +19°.
У Моршині на Львівщині в суботу дощ, вночі - +13°, вдень +21°. У неділю також очікуються опади, вночі +14°, вдень до +24°.
У Трускавці в суботу злива, температура +21°. У неділю синоптики прогнозують дощ з грозою, температура вдень +21°.
У Сваляві завтра пройде дощ, +22°, у неділю гроза, температура повітря +14° ...+20°.
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +30°.
Рятувальники попереджають українців про високу пожежну небезпеку до кінця тижня
У Бердянську в суботу буде сонячно, температура до +31°. У неділю також без опадів, температура до +31°.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°